Онкобольных россиян обманули на миллионы рублей, обещая излечить «чудо-лекарством»

Российская компания выманила у сотен онкобольных пациентов по всей России деньги, убеждая купить «чудо-средство от онкологии». Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, сотрудники конторы «Живая Земля», которая зарегистрирована в башкирской деревне Шихан, находили онкобольных и рассказывали о том, что они якобы разработали новейший препарат от рака под названием «Пептид Т-1». Однако он не проходил клинических испытаний.

В мае представители компании собрали группу больных раком людей, который убедили участвовать в «испытаниях нового препарата». Всего желающих попробовать наьралось более 50 человек. Одна ампула стоила минимум 10 тыс. рублей, а в месяц необходимо было три-четыре дозы. Некоторым покупателям обещали скидки за покупку целой партии. Некоторые люди тратили по несколько сотен тысяч рублей.

Спустя некоторое время подопытные начали замечать, что с начала приема препарата они чувствуют себя хуже. После обследования у врачей стало ясно, что опухоли только увеличились в размере.

От препаратов пострадали больные Московской и Ленинградской областей, Башкирии, Тывы и т. д. Они направили обращение в СК России на имя Бастрыкина.

«Живая Земля» действовала с 2022 года. Изначально их целевой аудиторией были больные пенсионеры. Продажи происходили через «сарафанное радио». Люди приглашали знакомых, продавали препарат и получали деньги за каждого приведенного клиента. Создатели «Пептида» уверяли, что главный и единственный поставщик сырья — это природа.

По данным SHOT, владелец компашки Руслан Максютов и идейный вдохновитель Геннадий Кошелев вместе с четырьмя сотрудниками организации заработали за год более 99 млн рублей. Оба давать комментарии журналистам отказались.

Ранее в Нижнем Новгороде лже-онкологи выманили у больной раком женщины 5 млн рублей.