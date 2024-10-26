В Нижнем Новгороде лже-онкологи выманили у больной раком женщины 5 млн рублей

В Нижнем Новгороде сотрудники ФСБ и Следственного комитета России (СКР) задержали местную жительницу и жителя Красноярского края, которые продали больной раком женщине наркотики под видом лекарственных препаратов. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, в 2023 году злоумышленники убедили одного из жителей Нижнего Новгорода оплатить курс «альтернативной» химиотерапии для своей жены, страдавшей онкологическим заболеванием.

Нижегородец согласился и заплатил 5 млн рублей за «инновационные» лекарства. Его супруга стала принимать эти препараты и отказалась от традиционного курса химиотерапии, победить болезнь ей не удалось. В крови женщины было обнаружено наркотическое вещество.

Подозреваемых в продаже препарата удалось установить, мужчина и женщина задержаны и заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело, организатор мошеннической схемы объявлен в федеральный розыск.

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