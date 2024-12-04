Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили о новом способе мошенничества в мессенджерах

IT-эксперт Липов: мошенники начали использовать для обмана гифки в мессенджерах

close
Phil Noble/Reuters

Мошенники начали использовать новый способ обмана россиян в мессенджере WhatsApp. Они присылают безобидные на первый взгляд гифки, в которые вшивают вредоносный код или ссылку на фишинговый сайт. Нажав на изображение, пользователи могут потерять все свои средства, предупредил директор по информационным технологиям «EdgeЦентр» Сергей Липов в беседе с RT.

Гифки сегодня стали популярным видом контента, часто их используют в личных переписках. По этой причине большинство пользователей не ожидают, что за подобными сообщениями может скрываться угроза раскрыть свои личные данные злоумышленникам и потерять все средства, отметил эксперт.

«Для активации вредоносного кода или перехода на фишинговый сайт достаточно всего одного клика, — подчеркнул он. — Это снижает вероятность того, что пользователь заподозрит неладное до того, как будет нанесен ущерб».

Часто гифки с вредоносным содержимым маскируют под поздравления, что усыпляет бдительность пользователей. Если их присылают незнакомые люди, то нельзя на них кликать и пытаться открыть. Даже если гифка приходит в чате от друга, но выглядит подозрительно, то лучше не кликать на нее, так как его могли взломать, считает специалист.

Для сохранности личных данных и защиты от мошенников Липов порекомендовал иметь на устройстве надежный антивирусник и регулярно его обновлять.

Ранее эксперт раскрыл россиянам, как можно обезопасить свои вклады от мошенников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами