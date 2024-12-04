Россиян предупредили о новом способе мошенничества в мессенджерах

Мошенники начали использовать новый способ обмана россиян в мессенджере WhatsApp. Они присылают безобидные на первый взгляд гифки, в которые вшивают вредоносный код или ссылку на фишинговый сайт. Нажав на изображение, пользователи могут потерять все свои средства, предупредил директор по информационным технологиям «EdgeЦентр» Сергей Липов в беседе с RT.

Гифки сегодня стали популярным видом контента, часто их используют в личных переписках. По этой причине большинство пользователей не ожидают, что за подобными сообщениями может скрываться угроза раскрыть свои личные данные злоумышленникам и потерять все средства, отметил эксперт.

«Для активации вредоносного кода или перехода на фишинговый сайт достаточно всего одного клика, — подчеркнул он. — Это снижает вероятность того, что пользователь заподозрит неладное до того, как будет нанесен ущерб».

Часто гифки с вредоносным содержимым маскируют под поздравления, что усыпляет бдительность пользователей. Если их присылают незнакомые люди, то нельзя на них кликать и пытаться открыть. Даже если гифка приходит в чате от друга, но выглядит подозрительно, то лучше не кликать на нее, так как его могли взломать, считает специалист.

Для сохранности личных данных и защиты от мошенников Липов порекомендовал иметь на устройстве надежный антивирусник и регулярно его обновлять.

Ранее эксперт раскрыл россиянам, как можно обезопасить свои вклады от мошенников.