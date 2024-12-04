В Германии стали штрафовать школьников за опоздания без уважительной причины

Гимназия в Баварии уже несколько месяцев штрафует тех, кто регулярно опаздывает на уроки без уважительной причины, пишет Spiegel.

По данным издания, это правило действует с мая этого года для учеников 9–11 классов гимназии Дюрера в Нюрнберге, и за прошедшее время, по словам директора Райнера Гайсдёрфера, школьники стали гораздо меньше опаздывать. Нравоучительные беседы, как выяснилось, на подростков не действуют, а вот штраф в €5 их «очень раздражает». Директор подчеркивает, что такая мера оказалась «последним средством» и была взята на вооружение после череды обсуждений с родителями, учителями, школьными психологами, социальными педагогами и другими специалистами.

За месяцы действия санкции процедура назначения штрафа стандартизировалась. Опоздавший сначала получает предупреждение и талон об опоздании в кабинете секретаря, а затем школа передает дело ученика в городское управление по штрафам Нюрнберга. Оно может наложить штраф за каждый день отсутствия или опоздания ученика без уважительной причины. Руководство школы отмечает положительные результаты эксперимента, который отслеживается с помощью цифровой отчетности, где указано, кто из учеников опоздал и или не пришел на урок без предварительного разрешения. Это также помогает выявлять проблемы на ранней стадии, заметил директор.

Пока нет разговоров о том, собираются ли теперь ввести эту методику во всех школах Германии. Сообщается, что стране существуют отдельные образовательные учреждения, где опоздавшим на родительских собраниях назначается наказание, и ученик должен отработать пропуск занятий, например, подметая листья на школьном дворе.

Ранее сообщалось, что в итальянских школах детей будут штрафовать за агрессию к учителям.