В Италии школьникам будут выписывать штрафы на фоне растущей агрессии к учителям

В Италии собираются «возвращать уважение» к школьным учителям, выставляя ученикам оценки по поведению, сообщает The Guardian.

Законопроект об образовании, который был одобрен итальянским парламентом на этой неделе, дает школам право выставлять ученикам оценки по поведению. Они будут сильно влиять на сдачу решающего выпускного экзамена, а учеников, набравших недостаточное количество баллов, начнут отстранять от посещения школы на следующий год. Кроме того, теперь хулиганов будут штрафовать на сумму от €500 до €10 тыс. за акты агрессии или насилия по отношению к школьному персоналу.

Как заявил министр образования Джузеппе Вальдитара, возрождение этой практики, которая, как сообщается, была впервые введена в стране фашистским правительством Бенито Муссолини в 1924 году, поможет восстановить «важность индивидуальной ответственности и авторитет учителей».

Нововведение было поддержано итальянской ассоциацией директоров школ (ANP). Там отмечают более чем 110-процентный рост числа агрессивных нападений по отношению к преподавательскому составу с начала этого года по сравнению с прошлым. Как рассказали в ANP, школьники часто конфликтуют с учителями из-за использования мобильных телефонов на уроках. Известно, что во многих случаях учителям потребовалась медицинская помощь, а иногда виновниками нападений на них становились родители учеников.

Однако в национальном студенческом союзе это решение правительства Джорджи Мелони не поддержали и назвали возвращение оценок по поведению в школы шагом, «направленным на укрепление авторитарной и карательной культуры».

Ранее в Госдуме поддержали возвращение в школы оценок за поведение.