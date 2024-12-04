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В Китае береговая охрана окатила филиппинское судно из водомета

Береговая охрана Китая окатила правительственное судно Филиппин из водомета

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Erik De Castro/Reuters

Береговая охрана Китайской Народной Республики применила водомет против правительственного судна Филиппин. Об этом заявил официальный представитель береговой охраны Филиппин Джей Тарриэла в социальной сети Х (бывший Twitter).

«CCG 3302 (судно береговой охраны КНР. — «Газета.Ru») обстреляло из водомета судно BRP Datu Pagbuaya», — отметил он.

Инцидент произошел в 1:50 по московскому времени. По словам Тарриэлы, представители КНР целились «прямо в навигационные антенны».

В октябре телеканал ABS-CBN News сообщал, что корабль береговой охраны Китая намеренно столкнулся с судном Бюро рыболовства и водных ресурсов (BFAR) Филиппин в Южно-Китайском море у острова Пагаса. По данным телеканала, судно береговой охраны КНР совершало опасные маневры и пыталось преградить путь филиппинскому кораблю.

Китай претендует почти на всю акваторию Южно-Китайского моря — водного пути огромного стратегического значения, через который ежегодно проходит торговый оборот на триллионы долларов. Филиппины, Малайзия, Вьетнам, Индонезия и Бруней также имеют конкурирующие претензии на различные небольшие острова и рифы.

Ранее Китай обвинил Филиппины в таране катера морской полиции.

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