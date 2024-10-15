Китайский корабль береговой охраны столкнулся с филиппинским судном

Корабль береговой охраны Китая намеренно столкнулся с судном Бюро рыболовства и водных ресурсов (BFAR) Филиппин в Южно-Китайском море (ЮКМ). Об этом сообщил телеканал ABS-CBN News со ссылкой на филиппинскую сторону.

Инцидент произошел 11 октября у острова Пагаса.

Судно береговой охраны КНР совершало опасные маневры и пыталось преградить путь филиппинскому кораблю.

«Эти опасные маневры привели к боковому зацепу и столкновению с судном BFAR, которое получило незначительные вмятины на правом носу», — говорится в сообщении.

Китай претендует почти на всю акваторию Южно-Китайского моря — водного пути огромного стратегического значения, через который ежегодно проходит торговый оборот на триллионы долларов. Филиппины, Малайзия, Вьетнам, Индонезия и Бруней также имеют конкурирующие претензии на различные небольшие острова и рифы.

В августе Китай обвинил Филиппины в таране катера морской полиции возле рифа Сяньбинь островов Наньша (Спратли).

Ранее в Китае ответили на проход немецких военных кораблей через Тайваньский пролив.