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В Германии хотят осудить 100-летнего охранника концлагеря

В ФРГ хотят отдать под суд 100-летнего охранника концлагеря Заксенхаузен

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Global Look Press

Власти ФРГ хотят привлечь к уголовной ответственности бывшего охранника нацистского концентрационного лагеря Заксенхаузен 100-летнего Грегора Форманека. Об этом сообщает газета Juedische Allgemeine.

Форманек проходил службу в Заксенхаузене с июля 1943 года по февраль 1945 года. Суд первой инстанции отказался открывать против него дело, но Высший региональный суд Франкфурта отменил это решение и призвал определить, позволяет ли состояние здоровья Форманека провести над ним суд.

Генеральный прокурор Франкфурта Торстен Кунце отметил, что суд над Форманеком может иметь историческое значение, так как, скорее всего, он станет последним процессом такого рода.

14 ноября сообщалось, что в Канаде отказались обнародовать имена осевших в стране нацистов.

Ранее в Германии приговорили 101-летнего бывшего охранника концлагеря к пяти годам тюрьмы.

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