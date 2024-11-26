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Ученые нашли новый важный фактор быстрого нагрева Арктики

NPJ CAS: арктическая пыль усиливает потепление полярного региона

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АНО «Чистая Арктика»

Японские ученые из Нагойского университета выяснили, что пыль из свободных от снега и льда районов Арктики может быть важным фактором изменения климата на Северном полюсе. Исследование опубликовано в научном журнале NPJ Climate and Atmospheric Science (NPJ CAS).

Согласно распространенной точке зрения, более высокие температуры в Арктике приводят к тому, что облака региона накапливают больше жидких капель и меньше ледяных кристаллов. Облака становятся толще, долговечнее и с большей вероятностью отражают солнечный свет. В результате это должно охлаждать регион летом.

Однако новое исследование показало, что по мере потепления Арктики увеличивается количество территорий, свободных от снега и льда, что приводит к увеличению выбросов пыли.

Пыль способствует образованию ледяных кристаллов в облаках. Возможно, что большее количество ледяных кристаллов в облаках делает облака тоньше и короче, тем самым отражая меньше солнечного света, что может нагревать регион летом, отметили исследователи.

Чтобы оценить воздействие арктической пыли на облака региона, ученые провели исследование с использованием глобальной аэрозольно-климатической модели CAM-ATRAS.

Сначала специалисты рассмотрели изменения в количестве пыли, выбрасываемой с поверхности суши Арктики за последние 40 лет, между 1981 и 2020 годами. Моделирование показало, что выбросы пыли увеличились на 20% в течение этого периода по мере потепления Арктики.

Это увеличение способствует образованию ледяных ядер в облаках в нижней тропосфере, ослабляя эффективность облаков по удержанию большего количества жидких капель и меньшего количества ледяных кристаллов по мере потепления Арктики.

Повышенный уровень пыли способствует образованию кристаллов льда, на 30% перевешивая снижения образования кристаллов льда из-за температурной обратной связи всего региона ежегодно. В летние месяцы эффект увеличивается до 70%.

Ранее ученые выяснили, что создание лесов в Арктике может ускорить ее таяние льдов в регионе.

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