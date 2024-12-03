Ученые предупредили об ускорении таяния льдов в Арктике

Международная группа ученых из США и Швеции вычислили, когда морские льды в Арктике могут полностью растаять в летний период. Оказалось, что этот момент может наступить раньше, чем предполагалось. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Предыдущие расчеты показали, что, по мере изменения климата, морской лед в Арктике исчезает с беспрецедентной скоростью — более чем на 12% каждое десятилетие.

Минимальная площадь в 2024 году составила 4,28 млн квадратных километров, что превысило исторический минимум, зафиксированный в сентябре 2012 года.

Считается, что когда площадь льдов в Северном Ледовитом океане составит менее 1 млн квадратных километров, Арктика будет считаться свободной ото льда. Ранее предполагалось, что это произойдет в 2030-х годах.

В новом исследовании специалисты использовали компьютерные модели, проведя более 300 цифровых симуляций. Большинство тестов предсказали, что Арктика освободится от морских льдов в промежутке от девяти до двадцати лет после 2023 года. Самый ранний прогноз — 2027 год, и еще девять моделей указали на возможность оттаивания Северного Ледовитого океана через три-шесть лет.

Ученые обнаружили, что серия экстремальных погодных явлений может растопить 2 млн квадратных километров или более морского льда за короткий промежуток времени: необычно теплая осень сначала ослабляет морской лед, за ней следует теплая арктическая зима и весна, которые не дают морскому льду формироваться.

Когда Арктика испытывает такое экстремальное потепление в течение трех или более лет подряд, первый день без льда может наступить в конце лета.

Морской лед защищает Арктику от потепления, отражая входящий солнечный свет обратно в космос. При меньшем отражающем льде более темные океанские воды будут поглощать больше тепла от солнца, что еще больше повысит температуру в Арктике и во всем мире.

Кроме того, потепление в Арктике может изменить характер ветра и морских течений, что приведет к более экстремальным погодным явлениям по всему миру.

По словам ученых, есть и хорошие новости. Согласно исследованию, сокращение парниковых выбросов может отодвинуть сроки освобождения Арктики ото льда.

Ранее исследователи обнаружили новый фактор быстрого потепления в Арктике.