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Три альпиниста пропали без вести на самой высокой горе Новой Зеландии

Канадец и американцы пропали без вести на горе Кук

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Guo Lei/Xinhua/Global Look Press

В Новой Зеландии на горе Кук пропали граждане США и канадец. Об этом пишет издание The Guardian.

Спасатели уже выдвинулись на поиски альпинистов, связь с которыми была потеряна на самой высокой горе Новой Зеландии. Отмечается, что плохая погода затрудняет поисковые работы уже второй день подряд.

Граждане США Курт Блэр (56 лет) и Карлос Ромеро (50 лет), а также канадец (имя и возраст не уточняются) вылетели 30 ноября на вертолете в базовый лагерь на горе Кук в Аораки, чтобы покорить вершину горы высотой 3724 метра.

Но в назначенное время трое мужчин не явились на обратный вертолетный рейс, что послужило причиной начала поисково-спасательной операции.

Личность гражданина Канады не раскрывается, так как власти пока не могут связаться с его семьей.

Спасатели сосредоточили свое внимание на хребте Цурбригген, по которому, скорее всего, шла пропавшая группа. Поисковики обнаружили несколько предметов — ледоруб и куртку — которые могут принадлежать альпинистам.

В октябре альпинистка из России упала в 500-метровую расщелину в горах Непала.

Ранее на Эльбрусе спасли четырех застрявших из-за непогоды туристов.

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