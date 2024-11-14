Пенсионерка установила приложение для получения посылки и лишилась сбережений

В Москве правоохранители предупреждают еще об одной схеме мошенничества, жертвой которой стала 65-летняя пенсионерка. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

С пожилой женщиной связались аферисты и рассказали, что на ее имя поступила посылка. Сначала москвичка заявила, что хочет получить посылку сама, но собеседник убедил ее, что все можно сделать через специальное приложение.

«После перехода по ссылке и установки «рекомендованного» приложения телефон москвички временно перестал работать», — уточнили в прокуратуре.

После этого с пенсионеркой связались лжебанкиры и лжеправоохранители: они запугали женщину, что на ее имя неизвестные пытаются взять кредит, после чего убедили собеседницу самой взять займ, снять все сбережения и перевести их через различные банкоматы на указанные счета.

В общей сложности москвичка лишилась 1,8 млн рублей.

Ранее мошенники начали предлагать россиянам бесплатную бытовую технику.