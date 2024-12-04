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В ФРГ сообщили о снижении делового климата в автопроме

В Германии зафиксировали снижение делового климата в автопроме

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Audi

Индекс делового климата в автопромышленности Германии в ноябре снизился почти на 4 пункта. Об этом сообщает мюнхенский Институт экономических исследований Ifo.

Таким образом, индекс снизился до -32,1 пункта, что стало самым низким показателем с первого квартала 2022 года.

«Отрасль оказалась зажатой в тисках трех факторов - масштабной трансформации, огромной конкуренции и слабой экономики», — подытожила опрос эксперт Анита Вёльфл.

Кроме того, экономисты зафиксировали снижение индекса оценки экономической ситуации. Это говорит о пессимистической оценки менеджерами нынешней экономической ситуации.

В свою очередь издание The Economist отмечало, что экономика Германии едва ли сдвинулась с места с начала пандемии Covid в 2020 году.

Слабость немецкой экономики в последние годы во многом обусловлена прекращением поставок энергоресурсов из России, падением спроса на экспорт со стороны КНР.

Ранее Медведев оценил положение Германии после отказа сотрудничать с Россией.

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