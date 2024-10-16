Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Германия заметно отстала от других развитых экономик

The Economist: экономика Германии едва ли продвинулась с начала Covid

close
Markus Schreiber/AP

Экономика Германии едва ли сдвинулась с места с начала пандемии Covid в 2020 году. Страна, которая раньше являлась локомотивом Европы, сегодня превратилась в ее тормоз, пишет The Economist.

На днях немецкое правительство пересмотрело прогноз ВВП на текущий год в сторону понижения. Теперь, по оценкам властей, экономику по итогам 2024-го ждет сокращение на 0,2%. Предыдущий прогноз предполагал рост на 0,3%. Учитывая, что по итогам 2023-го снижение составило 0,3%, Германия может столкнуться с первым случаем двухлетней рецессии за более чем 20 лет.

Слабость немецкой экономики в последние годы во многом обусловлена прекращением поставок энергоресурсов из России, падением спроса на экспорт со стороны КНР, проблемами в автомобильной промышленности и нехваткой квалифицированных специалистов.

Ранее в еврозоне отметили рекордный рост промпроизводства.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами