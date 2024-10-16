Германия заметно отстала от других развитых экономик

Экономика Германии едва ли сдвинулась с места с начала пандемии Covid в 2020 году. Страна, которая раньше являлась локомотивом Европы, сегодня превратилась в ее тормоз, пишет The Economist.

На днях немецкое правительство пересмотрело прогноз ВВП на текущий год в сторону понижения. Теперь, по оценкам властей, экономику по итогам 2024-го ждет сокращение на 0,2%. Предыдущий прогноз предполагал рост на 0,3%. Учитывая, что по итогам 2023-го снижение составило 0,3%, Германия может столкнуться с первым случаем двухлетней рецессии за более чем 20 лет.

Слабость немецкой экономики в последние годы во многом обусловлена прекращением поставок энергоресурсов из России, падением спроса на экспорт со стороны КНР, проблемами в автомобильной промышленности и нехваткой квалифицированных специалистов.

Ранее в еврозоне отметили рекордный рост промпроизводства.