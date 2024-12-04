Врачи перечислили признаки рака поджелудочной железы

Желтизна кожи и более темная моча могут являться признаками рака поджелудочной железы. Об этом пишет издание Coventry Telegraph со ссылкой на национальную службу здравоохранения Великобритании (NHS).

«Симптомы рака поджелудочной железы часто трудно заметить, что затрудняет диагностику. Согласно NHS, некоторые симптомы включают желтуху (то есть белки глаз или кожа становятся желтыми), зуд кожи, более темную мочу и более бледный кал, чем обычно», — отмечается в публикации.

Кроме того, симптомами онкологического заболевания могут быть потеря аппетита или веса, а также усталость, высокая температура, ощущение жара или озноба.

«Рак поджелудочной железы часто называют «молчаливым раком», потому что его симптомы могут быть неопределенными или ошибочно принятыми за другие состояния», — предупредила эксперт Кейт Суини.

В ноябре врач-онколог, профессор, отличник здравоохранения РФ Александр Серяков заявил, что проблема ожирения может стать причиной развития онкологического процесса. Причем это особенно касается мужчин среднего и пожилого возраста, у которых риски рака кишечника повышены на внушительные 50%, добавил он. Врач призвал своевременно проходить медицинские обследования.

Ранее ученые раскрыли механизм развития опасных видов рака из-за мутантных генов.