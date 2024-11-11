Раскрыт механизм развития опасных видов рака из-за мутантных генов

Ученые Национального института онкологии (США) установили, что мутантные гены RAS ослабляют защитные механизмы клеток и подавляют активность противоопухолевого белка DLC1. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Cancer.

Соматические мутации в генах семейства RAS являются вторыми по частоте встречаемости при раке. Они обнаруживаются примерно в 30% всех опухолей человека. Белки, производимые такими мутантными генами, являются ключевыми факторами развития некоторых самых опасных видов онкологических заболеваний — почти всех видов рака поджелудочной железы, 50% видов рака толстой кишки и трети видов рака легких.

Ранее считалось, что мутировавшие белки RAS способствуют росту опухолей, активируя сигналы на поверхности клеток, что приводит к их бесконтрольному делению. Однако новое исследование впервые показало, что эти белки также могут разрушать защитные механизмы клеток на уровне ядерного белка EZH2 и подавлять белок-супрессор опухолей DLC1.

Эксперименты на клетках рака легких и моделях развития рака у мышей показали, что сочетание ингибиторов RAS с препаратами, восстанавливающими активность DLC1, значительно улучшает результаты терапии по сравнению с применением только ингибиторов RAS. Это открытие может повлиять на лечение различных видов рака, вызванных мутацией RAS, включая рак поджелудочной железы, для которого эффективные методы лечения пока редки.

Исследователи считают, что новое понимание механизма воздействия RAS открывает перспективы для создания более эффективных методов лечения агрессивных видов рака. Ученые уже начали проверять эту гипотезу на других видах опухолей.

Ранее ученые выяснили, какое лечение рака повышает риск кожных заболеваний.