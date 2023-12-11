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В СПЧ указали на отсутствие наказания для Украины за массовые пытки россиян

Член СЧП Брод: в ООН признали массовые пытки россиян на Украине

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bazabazon/Telegram

Член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод заявил, что Организация Объединенных Наций (ООН) признала применение массовых пыток в отношении россиян на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Брода, представители ООН признали применение массовых пыток против россиян на Украине, но украинские власти никак не были наказаны даже за публичную демонстрацию пыток или убийств. Жертвы пыток рассказывали, что против них использовали ножи, ток, избиения винтовками, а также лишали сна.

Брод подчеркнул, что примерно половина российских военнопленных, которых опросили представители ООН, говорили, что подвергались пыткам и жестокому обращению. Об этом говорил глава Управления верховного комиссара ООН Фолькер Тюрк.

«Власти Украины ни разу не наказали тех, кто даже публично демонстрировал пытки или убийство российских пленных», — поделился Брод.

До этого президент России Владимир Путин говорил, что надо выявлять каждый случай пыток в тюрьмах.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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