Более трети россиян с плохим зрением не носят очки

Исследование, проведенное офтальмологической клиникой Сфера, показало, что всего лишь 1% опрошенных россиян обладает отличным зрением, в то время как 42% испытывают значительные трудности без корректирующей оптики. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Согласно результатам опроса, только 1% участников имеют отличное зрение, почти 15% опрошенных видят достаточно хорошо, но с некоторыми ограничениями. Большинство все же сталкивается с трудностями: у 42% респондентов зрение среднее, и они испытывают заметные сложности, 33% заявляют, что не могут обходиться без очков в повседневной жизни, а 8% вообще практически не способны без них функционировать.

97% опрошенных было рекомендовано носить очки, из которых 53% — на постоянной основе, но при этом только 63% сообщили, что регулярно их используют. 24% носят очки редко, только при необходимости, 6% используют линзы, а 5% только в исключительных случаях прибегают к очкам.

Опрос также показал, что из наиболее распространенных проблем со зрением люди чаще всего страдают близорукостью (67%), астигматизмом (30%) и дальнозоркостью (28%). В меньшей степени выделяют синдром сухого глаза (16,93%), катаракту (4,40%) и глаукому (2,49%).

Среди причин, по которым люди носят очки без медицинского показания — 55,56% человек ответили, что используют их для защиты глаз от компьютера, 47,22% отмечали, что так лучше видят. Имидж и стиль не являются основной причиной для использования очков без медицинского назначения (13%).

Среди тех, кто редко использует очки, 32% просто щурятся, чтобы лучше увидеть необходимый объект, 26% надевают их только при необходимости и затем снимают. Большинство опрошенных (56%) предпочитают контактные линзы как временный способ коррекции зрения, а 10% вовсе не переживают, если не увидят что-то важное. И только 4% отметили, что достичь хорошего зрения им помог способ лазерной коррекции.

44% людей с плохим зрением не носят очки и ощущают себя при этом дискомфортно, 53% — наоборот без них чувствуют себя свободно и комфортно, а 14% — даже счастливо. 13% опрошенных, не нося очки, ощущают свою уязвимость и зависимость от других.

Большинство респондентов (44%) указали, что не готовы отдавать за покупку и обслуживание очков более 10 000 рублей в год. 28% готовы выделять от 10 000 до 15 000 рублей, 21% — от 15 000 до 30 000, и только 8% могут потратить более 30 000 рублей.

Что касается лечения зрения, 53% респондентов проявляют интерес к лазерной коррекции, а 16% отметили, что точно будут делать операцию, чтобы не носить очки или линзы. 25% не планируют корректировать зрение с помощью лазера. При этом 25% людей отмечают, что качество их жизни улучшилось после отказа от постоянного ношения очков.

Основная причина, по которой люди отказываются от очков, — это неудобство. Из дискомфортных ощущений: 29% респондентов отмечают давление, тяжесть и раздражение, 24% неудобно постоянно протирать линзы, 36% упомянули, что ведут активный образ жизни и им некомфортно носить очки во время занятий спортом, а 20% хотели бы сочетать их с солнцезащитными, но не имеют такой возможности.

Большинство опрошенных (75%) не волнует мнение окружающих об их внешности в очках. А 45% опрашиваемых поделились мнением о том, что люди в очках выглядят определенно умнее, но для 49% этот атрибут не играет роли в оценке интеллектуального уровня, и они не видят никакой разницы.

Из тех, кто редко использует очки, 31% поделились, что начали носить их в возрасте от 26 до 50 лет, 23% опрошенных — в 13-18 лет, 19% — в 19-25 лет, а 17% к очкам пришлось прибегнуть в возрасте от 7 до 12. И только 5% начали носить очки после 50 лет.

Большинство людей носит очки не ради имиджа или внешнего вида, а по функциональным соображениям, например, для коррекции зрения (73%), чтения или работы с компьютером (53%), для защиты глаз (29%). Также респонденты отметили, что в очках глаза меньше устают (26%). Не менее важным оказался фактор назначения этого метода коррекции врачом (26%).

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