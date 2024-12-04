В Госдуме предсказали восстановление банковского капитала в России в конце 2024 года

Российские банки серьезно пострадали от санкций. Заморожены их деньги за границей, заблокирована возможность проводить международные платежи, рубль упал, а хакеры постоянно атакуют банковские системы. Из-за этого у банков стало меньше денег для выдачи кредитов. Ожидается, что банки восстановят свои финансовые возможности только к концу 2024 года, заявил «Газете.Ru» председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов.

«Что в России сделано для решения проблем? Начали больше использовать валюты дружественных стран — юань, дирхам и рупию. За три года банковский сектор очень сильно изменился — потратили 1 триллион рублей на то, чтобы перейти на российские технологии, программы и оборудование. Теперь наши банки могут работать независимо от западных технологий, и даже стали работать эффективнее. Этот опыт хотят применить и в других отраслях экономики», — сказал он.

Но появились новые проблемы: выросла инфляция и Центральный банк России поднял ключевую ставку, что создало серьезные трудности. Предприятиям стало сложнее брать кредиты, как долгосрочные на развитие, так и короткие — на текущие расходы. Крупные компании планируют сильно сократить свои инвестиционные программы. Когда ставка растет на 1%, банки теряют до 200 миллиардов рублей. Кредиты населению становятся для банков убыточными.

«Почему повышение ставки ЦБ как мера может не сработать? Потому что причины роста цен не связаны только с количеством денег в экономике. Цены растут из-за того, что: повышаются тарифы естественных монополий, растут налоги, не хватает рабочих рук, снижается курс рубля, действуют внешнеторговые ограничения», — отметил депутат.

В 2024 году производство в сельском хозяйстве снизилось и не помогло сдержать рост цен. К тому же высокая ставка означает, что государству придется больше платить по своим долгам — в следующем году на это уйдет 3 триллиона рублей.

«Когда экономика перестраивается на восточное направление, это неизбежно приводит к росту расходов. В этом году люди и компании стали больше тратить и инвестировать внутри страны», — сказал Гаврилов.

По оценкам Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, повышение ставки на 1% снижает инфляцию всего на 0,2%. Более того, если ставка будет долго оставаться высокой, то в 2025 году может возникнуть ситуация, когда экономика перестанет расти, а цены продолжат повышаться. Уже сейчас заметно снижение деловой активности во втором и третьем кварталах 2024 года — меньше платежей, меньше перевозок, меньше строительства и добычи полезных ископаемых. При этом цены, особенно на потребительские товары, растут.

«Нужны совместные действия Центрального банка и правительства. Необходимо улучшить прогнозирование развития экономики, так как текущие прогнозы оказались неточными. Главное — вкладывать деньги в производство, особенно в создание средств производства и замещение импортных товаров длительного пользования. Сделать процентные ставки по кредитам разными для разных отраслей экономики. Например, давать более выгодные кредиты на развитие инфраструктуры и высокотехнологичное производство. Деньги на это можно взять из Фонда национального благосостояния, бюджета и с помощью специальных банковских облигаций. Смягчить требования к банкам, которые финансируют важные проекты. Сейчас требования слишком жесткие, и банки не могут давать больше кредитов, даже когда у них есть свободные деньги», — подчеркнул он.

По его словам, нужно расширить партнерство государства и частного бизнеса в крупных проектах, особенно в промышленности, а также усилить контроль за государственными монополиями и предприятиями, чтобы они эффективнее использовали свои инвестиционные ресурсы, и помогать предприятиям, которые оказались в сложном финансовом положении, чтобы сохранить производство и рабочие места.

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