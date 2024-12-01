МВД Грузии обратилось к протестующим в Тбилиси

Министерство внутренних дел Грузии обратилось к родителям с призывом убрать детей с места проведения митинга у здания парламента в Тбилиси. Об этом сказано в соответствующем заявлении ведомства, которое приводит ТАСС.

«Разными СМИ распространяются кадры, на которых на месте собрания и манифестации замечены малолетние дети», — заявили в МВД.

Там отметили, что, согласно грузинскому законодательству, все дети имеют право пользоваться свободой мирного собрания.

«Однако текущие акции много раз вышли за рамки мирного собрания и приняли насильственный характер», — подчеркнули в ведомстве.

В министерстве также заявили, что протестующие у здания парламента разбивают окна, кидают внутрь легковоспламеняющиеся вещества, а затем пытаются бросить туда же петарду, чтобы вызвать пожар.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа.

Отказ от переговоров с ЕС вызвал резкое недовольство прозападной оппозиции, лидеры которой назвали действия властей «предательством национальных интересов». Президент страны Саломе Зурабишвили, известная своей поддержкой евроинтеграции, осудила действия правительства. Она заявила, что оно «объявило войну собственному народу, его прошлому и будущему». 28 ноября она присоединилась к участникам акции протеста у здания парламента, а 30 ноября пообещала, что не сложит свои полномочия, несмотря на истечение мандата, поскольку парламент является «нелегитимным».

Ранее премьер Грузии допустил, что задержанные на митинге россияне могут быть иностранными инструкторами.