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Россиянка подала 120 исков к магазину, но сама стала фигурантом уголовного дела

В МВД заинтересовались хабаровчанкой, подавшей 120 исков к магазину продуктов

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Shutterstock

Жительница Хабаровска хотела взыскать компенсацию с магазина за просроченный товар, но сама стала фигуранткой уголовного дела. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По информации издания, 42-летняя Елена З. решила бороться с магазином, подавая иски о взыскании компенсации за найденные на полках продуктовые товары с истекшим сроком годности. Она обратилась в суд более 120 раз и в общей сложности выиграла у торговой точки дела на 700 тысяч рублей.

После этого на женщину обратила внимание служба безопасности магазина, а затем и полиция. Безопасники обнаружили, что Елена З. покупала в магазине просроченные продукты, а затем в суд поступали жалобы от имени разных людей. Полицейские установили связь между этими действиями: по предварительной информации, хабаровчанка выступала в суде представителем разных людей, которые якобы писали жалобы на просрочку. Правоохранители подозревают, что женщина подделывала подписи заявителей. В отношении нее возбудили уголовное дело о фальсификации.

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