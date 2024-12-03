Кабмин установил новые требования к оснащению дронов

Правительство РФ установило новые требования к оснащению пилотируемых воздушных судов и беспилотных авиационных систем (БАС). Соответствующий документ опубликовали на портале правовой информации.

Прежде всего, пилотируемые воздушные суда должны быть оборудованы бортовой системой предупреждения столкновений. Кроме того, в перечне обязательных требований: оснащение системой экстренного прекращения полета и бортовыми огнями. Линия управления должна обеспечивать непрерывность обмена данными между БАС и станцией внешнего пилота.

До этого стало известно, что уральская компания «Лаборатория Будущего» разработала и представила дрон «Гаргулья», предназначенный для аэросъемки и мониторинга линий электропередачи (ЛЭП). Беспилотник будет использоваться в труднодоступных местах, таких как горные массивы, переходы через водные преграды, где классическим методом обследование провести или невозможно, или весьма затратно.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).