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В Волгограде трое студентов украли у бойца СВО почти 8 млн рублей

В Волгограде трое студентов из Казани обокрали бойца СВО

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Виталий Белоусов/РИА Новости

В Волгограде трех студентов из Казани отправили в СИЗО за кражу 7,7 млн рублей у военнослужащего, юноши потратили деньги на онлайн-казино и отдых. Об этом сообщает пресс-служба Ворошиловского районного суда Татарстана.

По данным следствия, трое злоумышленников купили в сети логин и пароль от банковского счета участника СВО. Молодые люди перевели со счета мужчины 7,7 млн рублей. По данным местных СМИ, студенты потратили деньги на ставки в онлайн-казино и отдых.

Потерпевший, житель Волгограда, обнаружил пропажу средств и обратился в правоохранительные органы. 27 ноября полицейские задержали подозреваемых в Казани. В отношении юношей возбуждены уголовные дела, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

До этого сообщалось, что в Петербурге сожительница обокрала бойца СВО, перевела себе с его счета миллион рублей и сбежала к любовнику. Потерпевший отметил, что готов написать заявление, но ему понадобится помощь других людей — на правой руке у него отсутствует локтевой сустав, а левой он пока писать не научился.

Ранее россиянка украла выплаты у раненного на СВО супруга.

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