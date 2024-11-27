Водитель маршрутки спас женщину от нападения волков в Ленобласти

В Подпорожском районе Ленинградской области на улице заметили волков, хищники вели себя агрессивно и едва не напали на женщину, которая шла к маршрутке. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в городе Подпорожье, водитель маршрутного автобуса готовился к поездке, когда заметил, что по улице бегут волки.

«Я знаю, что такое волк, но все равно очень удивился. Я начал отходить назад, он огрызался на меня, как будто даже собирался напасть. Я зашел в автобус и закрыл дверь», — рассказал шофер.

Мужчина заметил, что с другой стороны к автобусу идет пассажирка. Пара волков начала приближаться к женщине. Водитель вышел и криками отогнал зверя. Пассажирка успела заскочить в транспорт. По данным «78.ru», появление волков в центре Подпорожья — редкость, вероятно, хищники вышли в город из-за нехватки еды.

До этого сообщалось, что в Кингисеппском районе Ленобласти стая волков совершает набеги на дворы местных жителей, хищники нападают на собак. В соседней деревне Заполье звери также растерзали двух собак. Охотоведы отчитались о ликвидации одной из особей.

Ранее в Находке огромный тигр совершил несколько набегов на местное СНТ.