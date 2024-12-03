Кабмин ждет ответа ведомств на законопроект о борьбе с интернет-мошенничеством

Правительство РФ ожидает до 10 декабря позиции ведомств касательно мер по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. Об этом сообщил на совещания председателя Совфеда Валентины Матвиенко со статс-секретарями вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, передает ТАСС.

«Пакет законопроектов уже находится на межведомственном согласовании», — отметил вице-премьер.

Григоренко обратил внимание, что кабмин не намерен дробить комплекс из предложенных 30 мер, а будет вносить их в Госдуму одновременно.

В середине октября стало известно, что кабинет министров РФ и Центробанк создают законопроект, который ограничит возможности интернет-мошенников. По мнению Григоренко, новые меры усложнят жизнь злоумышленникам и «будто бы даже предотвратят» их действия. По его словам, в документ включат положения об идентификации банковских клиентов, включая биометрию с дополнительным действием, которые должны будут подтвердить личность гражданина.

Ранее российская певица вспомнила, как ее пытались обмануть от лица Собянина.