Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кабмин ждет ответа ведомств на законопроект о борьбе с интернет-мошенничеством

Кабмин ждет ответа ведомств по мерам по борьбе с мошенничеством до 10 декабря

close
РИА «Новости»

Правительство РФ ожидает до 10 декабря позиции ведомств касательно мер по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. Об этом сообщил на совещания председателя Совфеда Валентины Матвиенко со статс-секретарями вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, передает ТАСС.

«Пакет законопроектов уже находится на межведомственном согласовании», — отметил вице-премьер.

Григоренко обратил внимание, что кабмин не намерен дробить комплекс из предложенных 30 мер, а будет вносить их в Госдуму одновременно.

В середине октября стало известно, что кабинет министров РФ и Центробанк создают законопроект, который ограничит возможности интернет-мошенников. По мнению Григоренко, новые меры усложнят жизнь злоумышленникам и «будто бы даже предотвратят» их действия. По его словам, в документ включат положения об идентификации банковских клиентов, включая биометрию с дополнительным действием, которые должны будут подтвердить личность гражданина.

Ранее российская певица вспомнила, как ее пытались обмануть от лица Собянина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами