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Певица Анастасия вспомнила, как ее пытались обмануть от лица Собянина

Певица Анастасия призналась, что мошенники пытались ее обмануть от лица Собянина

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Анастасия Минцковская/Вконтакте

Певица Анастасия Минцковская призналась в беседе с mk.ru, что мошенники пытались ее обмануть на деньги от лица мэра Москвы Сергея Собянина.

Минцковская вспомнила, что общалась по видеозвонку с злоумышленниками, которые подделали внешность мэра Москвы.

«Я поднимаю трубку и вижу, что на экране появляется человек — точь-в-точь Сергей Семенович. Мы начинаем с ним общаться. Единственное, я сразу обратила внимание, что у него слишком длинные пальцы на руках. Но тогда не придала этому значения», — поделилась артистка.

По словам Минцковской, лже-Собянин заявил, что у него с ней случилось недопонимание некоторое время назад. Певица призналась, что такое действительно было. Она пыталась поздравить мэра с должностью, но ее не соединили. Из-за этого певица подумала, что перед ним настоящий Собянин.

Минцковская общалась с мошенником довольно долго — он спрашивал про эстраду и СВО. Затем мужчина заявил, что у мэрии якобы пропал миллиард рублей.
После этого с певицей начал разговор якобы замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой. Он рассказал, что артистке на счет якобы поступило 30 миллионов рублей.

«Выписаны постановления на обыск в вашем доме, но так как за вас поручился Сергей Семенович, то обыск мы проводить не будем». Я ему сказала: «Почему же? Приезжайте и обыскивайте. У меня этих денег нет». Когда мне поступают какие-то средства, сразу приходит смс-сообщение. Но никаких оповещений о поступлении такой крупной суммы мне не приходило», — вспомнила исполнительница.

Минцковская поняла, что разговаривает с мошенниками, когда те начали интересоваться о ее банковских счетах. Певица отметила, что на сберегательной книжке у нее лежит 70 тысяч рублей, а живет она исключительно на пенсию мужа. Тогда злоумышленники начали «сворачивать разговор».

Ранее Кашпировский назвал мошенником Сергея Коновалова.

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