Пьяный пациент избил фельдшера скорой помощи в Петербурге

В Приморском районе Петербурга фельдшер скорой помощи оказался в больнице после нападения пьяного пациента. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел 1 декабря, бригада скорой помощи прибыла на вызов в многоэтажку по улице Савушкина. Медики осматривали нетрезвого мужчину, который набросился с кулаками на 31-летнего фельдшера. Дебошира доставили в отдел полиции.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, у фельдшера диагностировали ушибы, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, он отпущен на амбулаторное лечение. Известно, что задержанный ранее был судим за кражу и тяжкое преступление. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что в Дзержинске врачей скорой помощи госпитализировали после избиения пациентом. Сильно злоупотребившего алкоголем мужчину везли в наркодиспансер на машине скорой помощи, однако пациент напал на двух фельдшеров и избил их. Состояние пострадавших оценили как среднетяжелое. Нападавший задержан.

Ранее пациент напал на врача, который лечил его с детства, и сломал ему нос.