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По подозрению в получении взятки задержали экс-главу Мелеузовского района Башкирии

Бывшего главу Мелеузовского района в Башкирии задержали по подозрению во взятке

В Башкирии задержали бывшего главу Мелеузовского района Рустэма Шамсутдинова. Об этом сообщает РБК.

Как заявил анонимный источник, близкий к делу, Шамсутдинова подозревают в получении взятки в особо крупном размере. «Ъ-Уфа» со ссылкой на свои источники пишет, что чиновник мог незаконно получить жилую недвижимость.

Должность заместителя главы администрации он занимал с 2010 года, а в 2015 году стал исполняющим обязанности главы района. Это случилось после отставки бывшего главы Малика Вахитова. В январе 2016 года Шамсутдинова утвердили в этой должности.

В октябре чиновник ушел в отставку, поскольку истек срок его полномочий. Должность исполняющего обязанности главы района занял Альберт Таймасов.

Известно, что 31 октября должен был состояться конкурс, на котором планировалось выяснить, кто займет должность. Шамсутдинов планировал принять участие в мероприятии. Имена его конкурентов неизвестны, а неназванный представитель администрации от комментариев отказался.

Накануне в Петербурге двух полицейских задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Они потребовали от мужчины 1,8 млн рублей, чтобы не проводить проверку из-за, по предварительным данным, найденных у него наркотиков.

Ранее экс-чиновника МО РФ и бизнесмена обвинили в мошенничестве при вырубке леса.

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