Барнаульские заключенные похвастались сокамерникам криминальными тату и получили наказание

Суд в Барнауле оштрафовал заключенных, которые хвастались сокамерникам татуировками с символикой АУЕ (организация запрещена в России). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Двое осужденных в одном из исправительных учреждений региона устроили «показ мод» перед сокамерниками, хвастаясь АУЕ-татуировкам. У одного мужчины символика криминального движения изображена на груди, а у второго на коленях. При этом они разъясняли соседям их смысл и тем самым пропагандировали и публично демонстрировали символы экстремистской организации.

Индустриальный районный суд Барнаула признал заключенных виновными в совершении административного правонарушения. Им назначили наказание в виде штрафа в размере тысячи рублей. Отмечается, что санкция по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ предусматривает также конфискацию предмета правонарушения, однако в данном случае суд ограничился штрафом в связи с невозможностью изъятия изображений на теле.

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