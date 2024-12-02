Неизвестный со шрамом преследовал школьницу в Петербурге и домогался ее

В Петербурге неизвестный со шрамом на лице преследовал 15-летнюю школьницу и домогался ее. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 1 декабря, когда девушка-подросток шла от автобуса домой. Ее начал преследовать мужчина неславянской внешности со шрамом на лице. Он зашел с подростком в лифт и поднялся с ней на 14 этаж, где вышел из подъемника вслед за несовершеннолетней и завел с ней беседу.

Мужчина спросил, сколько школьнице лет, и та честно назвала возраст. Незнакомец заявил, что если бы она была старше, то он бы ее изнасиловал. Преследователь попросил поцеловать руку девушки-подростка, однако та отказалась.

Несмотря на отказ, незнакомец взял ее за руку и попытался приблизиться, но несовершеннолетняя отстранилась. Он поцеловал ее руки, и в этот момент у подростка зазвонил телефон. Домогавшийся ее мужчина испугался и убежал.

Мать девушки обратилась за помощью в полицию. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

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