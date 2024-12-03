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В Анапе мужчину на дороге избили битой

В Анапе мужчину задержали за избиение местного жителя битой

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Ruslan Mitin/Shutterstock/FOTODOM

В Анапе мужчину избили битой на дороге. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Краснодар».

Инцидент произошел по дороге в хутор Курбацкий. По словам очевидицы, неизвестные наносили удары предметом. В этот момент свидетельница ехала мимо, но растерялась, поэтому не вызвала правоохранителей.

Позже жена пострадавшего предоставила источнику фото. На кадрах заметно, что у мужчины есть крупные гематомы на спине и плечах.

После мониторинга соцсетей на ситуацию обратили внимание сотрудники МВД. Они задержали предполагаемого участника инцидента, им оказался 32-летний местный житель. Известно, что ранее он был судим, о том, по какой статье он отбывал наказание, не сообщается.

«По факту нападения Отделом МВД России по городу Анапе проводится проверка, по итогам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», – поделились в ведомстве.

После всех необходимых мероприятий полицейские дадут правовую оценку ситуации.

Ранее жительница Владивостока избила мужчину около своей машины.

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