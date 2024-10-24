В Московский зоопарк привезли медвежонка редчайшего вида

В Московский зоопарк привезли полугодовалую самку краснокнижного малайского медведя, передает проект «Сноб». Животное прибыло из Малайзии в рамках природоохранной программы.

Сейчас детеныш проживает в неэкспозиционном вольере — привыкает к обстановке, обильно питается и находится под наблюдением врачей. После карантина медведицу смогут увидеть посетители зоопарка.

«Появление малайского медведя в Московском зоопарке — это настоящее событие для города. Представителей этого вида не появлялось ни в одном из зоопарков нашей страны более 30 лет», — отметил руководитель городского Департамента культуры Алексей Фурсин.

Издание напоминает, что малайский медведь является самым маленьким представителем семейства. Взрослые особи достигают 1,6 метра в длину. Их высота в холке варьируется от 50 до 80 сантиметров. Вес не превышает 100 килограммов.

Недавно сотрудники Московского зоопарка показали птенца, который родился у пары райских красавок.

Родителей птенца, самца Раймона и самку Анжелу, посадили в один вольер в 2023 году, в том же году у них появился первый детеныш. Правда, как уточнили зоологи, после откладывания яйцо забрали в инкубатор, а самке подложили деревянный муляж. Это сделали для того, чтобы птицы не разбили его — такое может случиться, если семья не чувствует себя в безопасности.

В этот раз специалисты решили оставить «живое» яйцо с мамой, и не ошиблись.

Ранее в Московском зоопарке появились трансляции из вольеров с животными.