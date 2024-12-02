В Сеуле машинист на 4 минуты отошел в туалет и задержал отправление 125 поездов

В Южной Корее машинист отлучился на четыре минуты в туалет и задержал отправление 125 поездов в метро, пишет The Korean Herald.

В метрополитене Сеула произошел инцидент, в результате которого 125 поездов отправились с задержкой в расписании. Это случилось после того, как один машинист сделал экстренную остановку на станции и взял четырехминутный перерыв для похода в туалет.

По информации Сеульского метрополитена, несмотря на возникшую ситуацию, сбои в движении поездов были минимизированы, и большинство пассажиров все же смогли добраться до своих мест назначения с незначительными неудобствами.

Тем не менее, инцидент вызвал общественное обсуждение в социальных сетях. Пользователи выразили обеспокоенность по поводу условий труда работников транспорта в Южной Корее.

«Пунктуальность поездов должна быть приоритетом, но не за счет прав человека», — отмечают люди.

СМИ сообщают, что в ответ на эту ситуацию около 70,000 работников железной дороги, метрополитена и образовательной сферы, входящих в Корейскую конфедерацию профсоюзов, планируют всеобщую забастовку в следующем месяце, требуя улучшения условий труда и защиты прав работников.

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