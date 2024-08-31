В Удмуртии новорожденного выбросили в выгребную яму туалета

Новорожденную девочку обнаружили в выгребной яме уличного туалета в Удмуртии, спасти ребенка не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ республики.

Инцидент произошел в селе Дебесы 30 августа, в яме уличного туалета была обнаружена новорожденная девочка, спасти ее не удалось. Правоохранители устанавливают личность матери, которая могла выбросить дочь, возбуждено уголовное дело.

Следователи осмотрели место происшествия. Опрашиваются сельчане и возможные свидетели произошедшего. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

До этого сообщалось, что жительницу Крыма подозревают в том, что она оставила ребенка в выгребной яме. Инцидент произошел в селе Виноградное Ленинского района. По версии следователей, 27-летняя женщина родила ребенка, после чего вышла во двор и выкинула младенца в выгребную яму туалета. Местная жительница призналась в произошедшем, в отношении матери возбудили уголовное дело, ей уже предъявили обвинение.

Ранее россиянке, которая закопала младенца в снегу после рождения, предъявили обвинение.