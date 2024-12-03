Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге будут судить девушку, которая похитила младенца и бросила его в подъезде

Петербурженка под наркотиками похитила ребенка и оставила в случайном подъезде

В Санкт-Петербурге перед судом предстанет девушка, обвиняемая в похищении ребенка, сообщили в пресс-службе городского СУ СКР.

По версии следствия, утром 3 августа местная жительница похитила из квартиры на Товарищеском проспекте пятимесячную девочку и отнесла ее к дому на улице Кржижановского. Судя по записям с камер видеонаблюдения, девушка зашла с ребенком в лифт, поднялась вверх и спустилась обратно, оставив младенца на бетонном полу.

По данным «Фонтанки», в день инцидента 19-летняя злоумышленница находилась под воздействием наркотиков. Примерно час спустя местный житель обнаружил ребенка, лежащего лицом вниз на лестнице между пятым и шестым этажами. Он вызвал на место скорую помощь.

Юную петербурженку задержали и обвинили в похищении несовершеннолетнего и оставлении его в опасности. Сейчас она находится под стражей, но уже в ближайшее время должна предстать перед судом.

Ранее экс-вагнеровцу, который похитил и избил девятилетнюю девочку из Жигулевска, дали четыре года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами