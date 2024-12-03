В Петербурге будут судить девушку, которая похитила младенца и бросила его в подъезде

В Санкт-Петербурге перед судом предстанет девушка, обвиняемая в похищении ребенка, сообщили в пресс-службе городского СУ СКР.

По версии следствия, утром 3 августа местная жительница похитила из квартиры на Товарищеском проспекте пятимесячную девочку и отнесла ее к дому на улице Кржижановского. Судя по записям с камер видеонаблюдения, девушка зашла с ребенком в лифт, поднялась вверх и спустилась обратно, оставив младенца на бетонном полу.

По данным «Фонтанки», в день инцидента 19-летняя злоумышленница находилась под воздействием наркотиков. Примерно час спустя местный житель обнаружил ребенка, лежащего лицом вниз на лестнице между пятым и шестым этажами. Он вызвал на место скорую помощь.

Юную петербурженку задержали и обвинили в похищении несовершеннолетнего и оставлении его в опасности. Сейчас она находится под стражей, но уже в ближайшее время должна предстать перед судом.

Ранее экс-вагнеровцу, который похитил и избил девятилетнюю девочку из Жигулевска, дали четыре года.