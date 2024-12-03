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Бездомный живет на пороге особняка стоимостью $253 млн и получает роскошные подарки

Daily Star: в Англии бездомный живет на пороге особняка и получает роскошные подарки

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Jeremy Selwyn

Бездомный в Англии живет на пороге особняка стоимостью $253 млн и получает роскошные подарки от прохожих, пишет Daily Star.

Бездомный мужчина по имени Андерс Фернштедт поселился на пороге пустующего особняка в самом дорогом районе Лондона. По его словам, люди часто дарят ему роскошные подарки, например, дорогую дизайнерскую одежду люксовых брендов.

Три месяца назад жизнь Андерса была полна трудностей, рассказывает он, но теперь мужчина радуется вниманию и доброте местных жителей.

«Мне здесь нравится. Люди такие щедрые, это невероятно», — поделился Фернштедт .

Мужчина отмечает, что не создает никаких проблем и просто хочет вести спокойную жизнь.

«Я выбрал это место не из-за богатства людей, а чтобы находиться в гармонии», — добавил он.

Сосед Андерса, 44-летний Рик Фернандес, также поддерживает его. Арт-дилер рассказал, что недавно делился с ним пищей и уверен в его позитивных качествах.

«Он классный парень и не доставляет проблем. Я хочу помочь этому парню, ему просто нужна поддержка», — рассказал мужчина.

Ранее в США бездомный полгода жил в подвале дома пенсионерки.

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