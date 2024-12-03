Москвичей предупредили о гололедице и ледяном дожде в среду

В среду в Москве ожидается гололед и ледяные дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«В среду столицу ждет облачная погода, пройдет небольшой снег, который может вернуть в регион 1-2 сантиметра снежного покрова. При этом ночью и в первой половине дня местами возможны гололедные явления и ледяные дожди», — заявил он.

По словам синоптика, осадки с наибольшей вероятностью пройдут в западной и северной части региона. Леус отметил, что температура днем останется на нулевой отметке.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд говорил об отсутствии ярко выраженных прогнозов, согласно которым на территории западной Европы зима будет холоднее обычного.

По словам Вильфанда, в декабре на всей территории России, в том числе на ее европейской части, прогнозируется температура около и выше нормы.

Ранее стало известно, в каких регионах РФ в декабре выпадет больше всего снега.