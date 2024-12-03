Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москвичей предупредили о гололедице и ледяном дожде в среду

Синоптик Леус: гололед и ледяные дожди ожидаются в Москве 4 декабря

close
Arh-sib/Shutterstock/FOTODOM

В среду в Москве ожидается гололед и ледяные дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«В среду столицу ждет облачная погода, пройдет небольшой снег, который может вернуть в регион 1-2 сантиметра снежного покрова. При этом ночью и в первой половине дня местами возможны гололедные явления и ледяные дожди», — заявил он.

По словам синоптика, осадки с наибольшей вероятностью пройдут в западной и северной части региона. Леус отметил, что температура днем останется на нулевой отметке.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд говорил об отсутствии ярко выраженных прогнозов, согласно которым на территории западной Европы зима будет холоднее обычного.

По словам Вильфанда, в декабре на всей территории России, в том числе на ее европейской части, прогнозируется температура около и выше нормы.

Ранее стало известно, в каких регионах РФ в декабре выпадет больше всего снега.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами