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В детском саду Нижнего Новгорода на площадке нашли тело трехлетнего ребенка

В Нижнем Новгороде трехлетний мальчик погиб в детском саду

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Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области

Ребенок из Нижнего Новгорода вышел на прогулку в детском саду и умер. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в учреждении на улице Богдановича. По версии следствия, трехлетний мальчик находился на улице вместе с другими воспитанниками. Он играл на детской площадке, но в какой-то момент зацепился за горку одеждой и задохнулся. Спасти его медикам не удалось.

Как сообщает Telegram-канал Ni Mash, первыми на произошедшее обратили внимание дети, они позвали взрослых, но мальчик уже не дышал.

На данный момент сотрудники прокуратуры устанавливают все обстоятельства произошедшего.

«При наличии оснований приняты меры реагирования», – сообщается в публикации.

В следственном комитете также обратили внимание на ситуацию. Сотрудники возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

«В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям (бездействию) сотрудников дошкольного образовательного учреждения», – поделились в ведомстве.

На данный момент проводятся необходимые следственные мероприятия.

Ранее в Подмосковье двухлетний мальчик без верхней одежды сбежал из детского сада.

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