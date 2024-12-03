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В Оренбурге ребенок сбежал из детского сада и заблудился

В Оренбурге прохожая нашла на улице ребенка, сбежавшего из детского сада

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Shutterstock/Evtushkova Olga

В Оренбурге воспитанник детского сада сбежал из группы и отправился искать мать. Рыдающего мальчика на детской площадке обнаружила случайная прохожая. Об этом сообщает портал OrenDay.

Жительница Оренбурга нашла на детской площадке во дворах жилых домов маленького мальчика, ребенок находился на улице один, плакал и звал маму.

«Я стала расспрашивать у ребенка, где его родители, как его зовут. Малыш очень плохо разговаривает, поэтому толком ничего не удалось выяснить. Поскольку рядом находится детский сад №20, мы пошли к нему. Дошли до забора детского сада, где увидели группу малышей. Я подозвала воспитателя, спросила, не их ли это воспитанник», — рассказала женщина.

Позднее россиянка обратилась в правоохранительные органы. По факту произошедшего проводят проверку, правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.

До этого сообщалось, что в ХМАО нашли детей, которые сбежали из детского сада и отправились в торговый центр. Группа возвращалась с прогулки, когда двое детей решили продолжить гулять самостоятельно. Их нашли в торговом центре в двух километрах от образовательного учреждения.

Ранее в Подмосковье двухлетний мальчик без верхней одежды сбежал из детского сада.

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