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Врачи достали из носа россиянки «камень» размером с перепелиное яйцо

В Подмосковье из носа женщины достали ринолит размером с перепелиное яйцо

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Телеграм-канал Разборчивым почерком

В Подмосковье врачи достали из носа пациентки закаменевшее инородное тело размером с перепелиное яйцо. Об этом сообщает Telegram-канал «Разборчивым почерком».

По информации Telegram-канала, жительница города Пушкино обратилась в больницу имени профессора Розанова В.Н. с жалобами на затрудненное дыхание, неприятный запах из ноздри и боль. Врачи в ходе диагностики установили, что в носовой пазухе пациентки находится ринолит — это закаменевшее инородное тело, которое образуется из-за долгого ослизнения. Женщина рассказала, что несколько лет назад ей что-то попало в нос, однако она не придала этому значения в связи с тем, что тревожные симптомы отсутствовали.

Вытащить ринолит целиком оказалось невозможно, и врачи решили предварительно раздробив его, извлечь инородное тело по частям. После удаления мешавшего женщине образования ее носовое дыхание восстановилось, а боль и выделения прекратились. Пациентку выписали из больницы.

Ранее на Урале врачи спасли любительницу капусты, у которой в желудке вырос «фруктовый» камень.

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