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Японца арестовали за то, что он срывал с прохожих очки во время езды на мопеде

The Mainichi: жителя Токио арестовали за кражу очков с помощью мопеда

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Shuji Kajiyama/AP

В Японии полиция арестовала мужчину за то, что он воровал очки прохожих во время езды на мопеде. Об этом пишет газета The Mainichi.

По данным следствия, сотрудники правопорядка обнаружили в доме мужчины около 50 пар очков. На данный момент полиция изучает личное дело мужчины на предмет причастности к аналогичным преступлениям.

«Подозреваемый, отказавшийся комментировать ситуацию, обвиняется в краже очков стоимостью 3000 иен ($20 - прим. ред.)», — говорится в статье.

По информации правоохранителей, арестованный спрашивал пешеходов, как проехать к ближайшей остановке, чтобы вынудить его остановиться, после чего крал очки и уезжал.

До этого сообщалось, что другой житель Японии взломал около 1000 домов, потому что это «его хобби». Власти города сообщили, что серьезно относятся к инцидентам такого рода, подчеркивая, что, несмотря на отсутствие краж, психологическая нагрузка, связанная с подобными правонарушениями, требует особого внимания.

Ранее в Италии 28-летний мужчина с ножом ворвался в салон, разделся и потребовал бесплатный массаж.

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