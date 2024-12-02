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Мужчина взломал около 1000 домов, потому что это «его хобби»

The Indian Express: японец вскрыл 1000 домов, так как это его хобби

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Shutterstock

Житель Японии взломал около 1000 домов, потому что это «его хобби», пишет The Indian Express.

Недавно в городе Дадзайфу на острове Кюсю, Япония, был арестован мужчина, который заявил о своем хобби — незаконном проникновении в частные дома.

Задержанный, чье имя не раскрывается, признался, что он взломал более 1000 домов.

«Вламываться в чужие дома — мое хобби, и я так волнуюсь, когда думаю, обнаружит ли меня кто-то. Таким образом я борюсь со стрессом», — объяснил он.

Власти города серьезно относятся к инцидентам такого рода, подчеркивая, что, несмотря на отсутствие краж, психологическая нагрузка, связанная с подобными правонарушениями, требует особого внимания.

Ранее в Италии 28-летний мужчина с ножом ворвался в салон, разделся и потребовал бесплатный массаж.

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