Ученые из США доказали высокую эффективность нового препарата против ВИЧ

Ученые Университета Эмори в США завершили третью фазу клинических испытаний препарата «Ленакапавир» и доказали его высокую эффективность в профилактике ВИЧ. О результатах исследования написали на сайте университета.

«Ленакапавир» представляет собой инъекцию, которую нужно применять каждые полгода для предотвращения заражения ВИЧ. Ученые отметили, что он более эффективный и удобный в сравнении с ежедневными таблетками.

В исследовании эффективности препарата приняли участие 2179 участников. В итоге инфицированы оказались только двое, что составляет менее одного процента из общей группы. В группе, принимавшей таблетки, заразились девять из 1086 человек (около 17%). Инъекции показали преимущество и в соблюдении режима, потому что пациенты реже пропускали процедуры по сравнению с ежедневным приемом таблеток.

Ученые отметили, что инъекции особенно важны для людей с ограниченным доступом к медпомощи или тем, у кого есть трудности с режимом приема таблеток.

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