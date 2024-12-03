Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые из США доказали высокую эффективность нового препарата против ВИЧ

Препарат против ВИЧ «Ленакапавир» оказался эффективен почти на 99%

close
Depositphotos

Ученые Университета Эмори в США завершили третью фазу клинических испытаний препарата «Ленакапавир» и доказали его высокую эффективность в профилактике ВИЧ. О результатах исследования написали на сайте университета.

«Ленакапавир» представляет собой инъекцию, которую нужно применять каждые полгода для предотвращения заражения ВИЧ. Ученые отметили, что он более эффективный и удобный в сравнении с ежедневными таблетками.

В исследовании эффективности препарата приняли участие 2179 участников. В итоге инфицированы оказались только двое, что составляет менее одного процента из общей группы. В группе, принимавшей таблетки, заразились девять из 1086 человек (около 17%). Инъекции показали преимущество и в соблюдении режима, потому что пациенты реже пропускали процедуры по сравнению с ежедневным приемом таблеток.

Ученые отметили, что инъекции особенно важны для людей с ограниченным доступом к медпомощи или тем, у кого есть трудности с режимом приема таблеток.

Ранее разработчик российской вакцины от рака рассказал, как она работает.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами