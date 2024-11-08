ФСБ изъяла более тонны кокаина, который везли через Россию в ЕС

Российские силовики перекрыли канал поставки кокаина в европейские страны через территорию РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

«Пресечен канал поставки латиноамериканского кокаина в государства Европейского союза транзитом через территорию РФ. В октябре 2024 года органами безопасности на российско-латвийском участке государственной границы выявлен следующий в нашу страну грузовой автомобиль, в котором обнаружен пустой высокотехнологичный тайник», — говорится в заявлении.

Впоследствии в Ленинградской области были задержаны двое иностранных граждан, выходцев из одной из Балканских стран. Они загружали в тайник брикеты с наркотическим веществом, вес каждого из которых составлял около одного килограмма. Всего у злоумышленников было 984 таких брикета.

По информации ФСБ РФ, взятые под стражу люди собирались вывезти кокаин в страны Европейского союза. Однако их поймали с поличным.

Также выяснилось, что за несколько часов до задержания иностранные граждане пытались сбыть 20 килограммов запрещенных веществ на российской территории. С этой целью злоумышленники оборудовали тайники в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщив местоположение объектов своим партнерам.

В результате силовики изъяли наркотики из тайников, тогда же взяв под стражу двух граждан РФ и одного гражданина Эстонии.

«Общая масса изъятого кокаина составила более одной тонны. Его оптовая стоимость <...> составляет более 3,5 млрд рублей», — подчеркнули в ЦОС.

Пять задержанных стали фигурантами уголовных дел, возбужденных по статьям о незаконном производстве наркотических средств и их незаконном сбыте. В настоящее время злоумышленники находятся в СИЗО.

Ранее в Московской области сотрудники полиции накрыли мефедроновую нарколабораторию.