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Петербургская осень 2024 года побила рекорд

Прошедшая осень в Петербурге стала рекордно теплой за все время наблюдений

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Pixabay

Осень 2024 года в Санкт-Петербурге стала самой теплой за весь период наблюдений с 1881 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

«Осень 2024 года стала самой теплой за весь ряд наблюдений, так как средняя температура +9,5 градусов превысила рекорд 2020 года на 0,4 градуса», — написал он.

По его словам, основной вклад в это внес сентябрь, который также стал самым теплым за весь ряд наблюдений. Осадков осенью в городе, по словам синоптика, также было не очень много.

«За последние десятилетия 300 солнечных часов в Санкт-Петербурге ещё не наблюдались, так что осень получилась одной из самых солнечных», — добавил метеоролог.

Новогодняя ночь в Москве с 31 декабря на 1 января 2025 года будет очень холодной. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По словам синоптика, декабрьская температура в Москве будет превышать климатическую норму на два-четыре градуса. Однако температурный режим будет плавающим: в начале декабря похолодание, в 10-х числах будет небольшое потепление, а после 20 декабря начнутся сильные морозы.

Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал, что в Москве растаял снег.

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