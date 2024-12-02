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Новогодняя ночь обещает быть морозной

Синоптик Ильин заявил, что новогодняя ночь будет очень холодной

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Александр Авилов/Агентство «Москва»

Новогодняя ночь с 31 декабря на 1 января 2025 года будет очень холодной. Об этом сайту aif.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«Такого в столичном регионе не было давно, обычно в новогоднюю ночь отмечалось не ниже минус шести», — заявил Ильин.

По словам синоптика, декабрьская температура в Москве будет превышать климатическую норму на два-четыре градуса. Однако температурный режим будет плавающим: в начале декабря похолодание, в 10-х числах будет небольшое потепление, а после 20 декабря начнутся сильные морозы.

До этого синоптик Евгений Тишковец рассказал, что в Москве растаял снег.

27 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на данные Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды сообщало, что средняя температура в Европе грядущей зимой окажется самой низкой за последние три года.

Ранее в Санкт-Петербурге был побит температурный рекорд, державшийся более 130 лет.

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