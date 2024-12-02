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Россиянин выманивал деньги у девушки с сайта знакомств ради азартных игр

Во Владимире поймали афериста с сайта знакомств, укравшего у девушки полмиллиона

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Shutterstock

Во Владимире полицейские поймали мошенника с сайта знакомств, который выманивал у девушки деньги ради азартных игр. Об этом сообщает vladimir.mk.ru.

По информации издания, в мае текущего года 21-летняя девушка познакомилась в интернете с мужчиной — они общались несколько месяцев. В какой-то момент новый друг стал периодически просить у нее деньги в долг, оправдывая потребность якобы покупкой лекарств для больной матери и обещая все вернуть. Таким образом, владимирка отправила ему 500 тысяч рублей.

В какой-то момент девушка поняла, что ее обманывают, и обратилась в правоохранительные органы. Сотрудники уголовного розыска установили интернет-друга владимирки, которым оказался ранее судимый 27-летний мужчина.

Отмечается, что он дал признательные показания. Полученные обманным путем деньги злоумышленник каждый раз тратил на азартные игры.

Ранее московская студентка испугалась уголовной статьи и отдала мошенникам 50 млн рублей.

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