Мужчины похитили юношу в Новосибирске и несколько часов били его ради 600 тысяч рублей

В Новосибирске трое мужчин похитили 20-летнего юношу и избивали его, вымогая 600 тысяч рублей. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел 1 декабря в Ленинском районе города на улице Ватутина. Злоумышленники похитили молодого человека на автомобиле и увезли его в неизвестном направлении, а затем стали вымогать у него сумму в 600 тысяч рублей, применяя к похищенному физическое насилие. Они удерживали юношу несколько часов.

Сотрудники правоохранительных органов установили местонахождение автомобиля похитителей и освободили молодого человека. Троих подозреваемых задержали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека из корыстных побуждений. Задержанным мужчинам предъявили обвинение. В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать об избрании фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу.

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