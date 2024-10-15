Врач объяснила причины массового отравления россиян зефиром

Мальтит или мальтитол в составе зефира, которым массово отравились россияне, является популярным сахарозаменителем и добавляется в ПП-продукты. Проблемы, к которым привело лакомство с этой пищевой добавкой, могут быть вызваны либо перееданием, либо изменением рецептуры производителем, объяснила RT врач-диетолог, эндокринолог, терапевт Наталья Лазуренко.

Применение мальтита вместо сахара оправдано тем, что он имеет более низкий гликемический индекс, поэтому считается более безвредным для людей с нарушением углеводного обмена, сахарным диабетом, ожирением, отметила врач. Однако этот вид сахарозаменителя не так безопасен, как принято считать, он оказывает сильное влияние на ЖКТ.

«Одним из побочных действий на желудочно-кишечный тракт у мальтита является послабляющее действие», — объяснила Лазуренко.

Мальтит способствует быстрому выводу содержимого кишечника, плохо влияет на микробиом, что приводит к боли, метеоризму и другим последствиям.

Что касается отравления зефиром, то причина – это либо переедание, и, как следствие, слишком большое потребление пищевой добавки, либо изменение рецептуры, считает врач. По ее словам, ощущение сладости у мальтита не такое выраженное, как у сахарозы, из-за чего вкуса иногда не хватает, и человеку хочется съесть еще лакомства. Это приводит к перееданию и усилению негативного эффекта от мальтита.

Либо производитель мог приготовить слишком концентрированный продукт, увеличив содержание мальтита, добавила Лазуренко. Она призвала не увлекаться ПП-продуктами, и учитывать, что в них, как правило, содержатся сахарозаменители, многие из которых совсем не безвредны.

Напомним, на днях сообщалось, что сотни человек пожаловались на отравление зефиром «Классический» — у съевших его началась диарея, тошнота, боль в животе. Сегодня стало известно о десятка хотравившихся зефиром «Жизель» из супермаркетов. Уточняется, что в составе сладости находился мальтитный сироп и мальтит.

Доктор Мясников ранее рассказал про опасность сахарозаменителей.