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Эксперт: российские женщины изменили свои зарплатные ожидания

HR-эксперт Минаева: женщины в РФ сравняли свои зарплатные ожидания с мужчинами

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Antonio Guillem/Shutterstock/FOTODOM

В России компании перестали рассматривать на ключевые позиции исключительно мужчин, больше ориентируясь на профессионализм и компетенции сотрудников. Теперь все чаще женщин приглашают на должности руководителей, коммерческих и генеральных директоров, на фоне чего их зарплатные ожидания увеличились и сравнялись с мужскими, рассказала НСН карьерный консультант и HR-эксперт Татьяна Минаева.

Всего десять лет назад компании предпочитали видеть мужчин на руководящих позициях, однако эта тенденция изменилась. За счет большего внимания к профессиональным качествам ситуация выравнивается, а исключения затрагивают, преимущественно, технические сферы – к примеру, среди руководителей строительных проектов мужчин больше, отметила эксперт.

«Это помогает выровнять зарплаты женщин и мужчин. Я ни разу не встречала, что сегодня работодатель разный уровень зарплат предлагает на одну и ту же топовую позицию женщине и мужчине», — подчеркнула Минаева.

Женщины также перестали запрашивать зарплату, которая значительно ниже, чем у мужчин, как это было раньше, добавила эксперт. Если кандидат на должность опытный и имеет много навыков, то особых различий в запросах в зависимости от пола нет, заключила она.

До этого в Минтруде заявили, что на рынке труда в России обеспечено равноправие полов, а зарплата каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда. Если на одинаковых должностях мужчины и женщины получают разную зарплату, то это является нарушением и несправедливостью, подчеркнули в ведомстве.

Россиянкам ранее рассказали, что делать при занижении зарплаты по половому признаку.

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